Свою красоту не утратила: 70-летняя Алферова на даче позировала рядом с дочкой Ксенией

Актриса все также играет в театре, но вот в кино появляется куда реже.

На личной страничке микроблога Ксения Алферова поделилась несколькими снимками со своими близкими людьми. На первом фото жена Егора Бероева позировала с моложавой мамой. Ирине Алферовой уже исполнилось 70 лет. Но она продолжает играть в театре, все постановки с ее участием проходят при полном аншлаге. А вот в кино знаменитость появляется не так часто. Экс-жена Александра Абдулова, как и в молодые годы выглядит все также привлекательно — ее глаза сияют, на щеках алеет все тот же румянец, густые локоны вьются пышными кудрями. Выглядит мама Ксении Алферовой весьма и весьма молодо.

И как считает дочка актрисы, все благодаря доброте, мягкости характера. Ирина Алферова никогда не пройдет мимо человека, попавшего в беду. Не так давно свой 99-й день рождения отметила бабушка Ксюши — Ксения Архиповна. Свою единственную дочь Ирина назвала в честь своей мамы.

«Удивительно, как эта женщина продолжает светиться и согревать всех теплом своей любви! Любовь и чистота, живущая в маме льется на вас с экрана телевизора, со сцены, при встрече в жизни. Никогда моя мама и бабушка не проходили и не пройдут мимо того, кому плохо. Всегда поддержат, согреют, искру солнечную в вас поселят. Я не знаю второй такой заботливой дочки, как моя мама!» — отметила Ксения.

Ирина Алферова считалась одной из самых красивых отечественных актрис в СССР. Она до сих пор может похвастаться элегантностью, красотой и моложавой внешностью.

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