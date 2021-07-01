Таинство венчания: Орбакайте нашла памятное фото Пугачевой в пудровом платье невесты и пышной фате

Сама певица в тот день пришла в храм в шифоновом наряде с ромашками, покрыв белокурые локоны платком.

Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались в ноябре 2017 года. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья пары — среди которых были замечены: Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Алина Редель. Не пропустила торжество и старшая дочь примадонны Кристина Орбакайте. В своем микроблоге она делилась памятными уникальными кадрами с венчания звездной мамы. Если Алла Борисовна отдала предпочтение нежному платью невесты в пудровых тонах и пышной многоярусной фате, то Кристина оделась скромно. Она позировала в кадре в шифоновом наряде с ромашками, покрыв белокурые локоны платком.

Алла Пугачева замужем за Максимом Галкиным с 2011 года. Спустя два года у них появились двойняшки Гарри и Лиза. Звездные родители не скрывают, что малышей им выносила суррогатная мама. В этом году дети примадонны окончили первый класс. В одном из интервью певица призналась, что она мечтает только об одном — увидеть, какими станут ее двойняшки, когда вырастут. Сейчас примадонне 72 года, а ее детям только по семь лет.

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