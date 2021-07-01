«Чтобы Месхи упал в обморок?»: Климова голышом поплескалась в мутной воде собственной ванны

После развода с третьим мужем Гелой Месхи актриса театра и кино Екатерина Климова не спешит создавать новые отношения. В интервью Борису Корчевникову на программе «Судьба человека» знаменитость уточнила, что устала от романов и внимания мужчин — все эти страсти в личной жизни отнимали у артистки слишком много сил и времени. Поэтому она решила не спешить с очередным кавалером, а побыть наедине с собой — все осмыслить, сделать какие-то выводы. Тем более, что у Екатерины есть четверо детей. Старшей дочери звезды Елизавете уже исполнилось 19 лет, мальчишки Матвей и Корней учатся в Ломоносовской школе, а малышка Белла, ей всего пять лет, занимается танцами.

При том, что актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» четырежды становилась мамой, выглядит она словно юная девушка. В мутной воде собственной ванны Климова поплескалась топлес: без белья, сверкнув упругим бедром и изящной лодыжкой — просто загляденье!

«Силы небесные! Она же голая», «А что у вас на ножке за татуировка? Не могу разглядеть надпись», «Пульс участился», «Чтобы Месхи упал в обморок?», «Дерзкая малышка», «Это омолаживающая ванночка??», «Шикарная, просто богиня», «Секси! Какие стройные ножки», «А если бы еще чуть-чуть выше… то все бы показали», «Шалунишка», — пишут фолловеры.

Смотрите также: