Видно все прелести: Клава Кока эротично взошла на пирс, наслаждаясь отдыхом в Турции

24-летняя Клава Кока улетела отдыхать в Кемер. Певица рассказала в личном блоге, что по-другому стала этим летом относиться к турецкому отдыху. Она в восторге от местной природы, тишины, людей и шикарного отеля.

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Звезда остановилась в пятизвездочной гостинице с собственным пляжем на берегу Средиземного моря, спа-центром и аквапарком. В нем несколько ресторанов, а в главном из них каждый вечер играет живая музыка.

Несмотря на полный релакс в этом райском местечке, Клава не забыла про своих поклонников. Зная, что больше всего среди фолловеров пользуются популярностью кадры в купальниках, она записала несколько видео в бикини с мерцающим эффектом и застежкой «молнией» на лифе, сексуально взойдя на пирс. Купальник показал все прелести знаменитой блондинки, подчеркнув изящную линию талии, полноту груди и упругость бедер.

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