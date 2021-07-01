«Две палки»: поклонников Волочковой взяла оторопь от ее похудевшего вида

Анастасия Волочкова поделилась в личном блоге фотографией в летнем луке, запечатлевшись в коротеньких шортах из денима, принтованной футболке и босоножках на платформе.

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Снимок балерины разделил ее фолловеров на два противоборствующих лагеря: одни раскритиковали артистку за излишнюю худобу, неудачный образ, а также неправильно сделанный снимок, а другие похвалили свою любимицу за стройность, красоту и стиль.

«Настя, вам надо поправиться и будет очень классно. Худоба — это не про вас», «Две палки», «Настя, скажи своему фотографу, чтобы он не фотографировал тебя снизу, это вытягивает тебе ноги, очень некрасиво. Фигура кажется непропорциональной», «Почему вы постоянно на этих каблучищах, они уже не в моде, грубо так смотрится», — написали в Instagram хейтеры.

«О! Настенька! Какие красивые босоножки! Чудо! И шортики черные вам очень идут», «Статуэточка, Настя! Точеная фигурка, красоточка! Так выглядеть в 45 – это надо уметь!», «Красивая, стройная, фигура офигенная», «Настенька, ты прекрасна! Просто как лебедь», «Какая же ты красотка, как бы комплекс неполноценности не поймать», — ответили критиканам верные почитатели таланта Анастасии.

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