Восточная красавица: Мария Голубкина устроила танцы в летящем наряде с эффектом мерцания

Актриса появилась на людях с новой прической.

47-летняя Мария Голубкина редко меняет свой имидж, предпочитая проверенные образы. Однако недавно звезда все-таки решилась на фэшн-преображение, сделав удлиненное каре. Кроме того, знаменитость стала убирать впереди локоны, разделив их на пробор.

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«Не узнала вас», «Помолодела»», «Вам идет такая стрижка», — похвалили Марию ее почитатели в Сети.

Это фэшн-преображение оказалось не единственным, чем смогла удивить публику актриса. В личный блог Миронова выложила видео, где танцует восточный танец в соответственном наряде – из летящей ткани, с мерцающими элементами.

«Супер, Мария, и наряд, и танец!», «Мария, вы — огонь», «Настроение поднялось от ваших танцев!» — похвалили любимицу почитатели.

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