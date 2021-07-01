«Фигура бесподобная!»: дочь Юдашкина в бикини с принтом «мильфлер» засветила идеальный пресс

30-летняя единственная наследница прославленного модельера Валентина Юдашкина Галина уже несколько лет живет со своей семьей в Китае. Она воспитывает двоих сыновей от Петра Максакова, пока тот трудится в одной из гонконгских компаний.

В своем микроблоге девушка поделилась радостной новостью – наконец-то погода наладилась. И первым делом красотка поспешила подставить солнышку свою точеную фигурку, запечатлевшись в бикини с принтом «мильфлер» вместе с одним из сыновей.

«Двухнедельные дожди остановились, вышло солнышко», — сообщила девушка.

Подписчики разделили радость девушки, а также поспешили усыпать ее комплиментами: «Фигура огонь», «Галя вы красотка. А сынишка просто прелесть, копия деда Валентина», «Фигура бесподобная», «Галина, вы добились совершенства! Прекрасная фигура, поздравляю, так держать! Ваши сыночки просто чудо!», «Галя, вау!», — пишут некоторые.

Кстати, родители Галины тоже отдыхают. Они не так давно отправились в Италию, где разместились в одной из роскошных вилл прямо на берегу водоема.

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