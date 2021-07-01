Задорные Шурочкины: Нюша продемонстрировала редкий эротизм на кадрах с сестрой в чулках

Единокровная родственница певицы Мария тоже успешна, но в другой области – в спорте.

Нюша поздравила свою сестру Марию Шурочкину оригинальным способом – выложила в сеть кадры с эротичным флером. На фото девушки игриво позируют на фоне стены, высоко задрав на нее свои стройные ноги. Родственница певицы при этом облачена в прозрачный топ и чулки. Сама же звезда эстрады наряжена в облегающую мини-юбку.

«С днем рождения, моя любимая и неповторимая сестренка», — написала в Instagram Нюша.

Отметим, что Мария Шурочкина тоже успешна, являясь звездой спорта. В 2016 году она стала олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, 11 раз завоевывала титул чемпионки мира, заслуженный мастер спорта России.

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