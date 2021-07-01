Работали в Драматическом театре: Цымбалюк-Романовская показала уволенных Джигарханяном родителей

Виталина Цымбалюк-Романовская обнародовала в личном блоге фотографию со своими скандально известными родителями. На снимке экс-жена Армена Джигарханяна предстает рядом с интеллигентного вида парой в золотистом сверкающем платье, в которое она облачилась на собственный концерт.

Звезда сообщила, что ее папе исполнилось 70 лет.

«Пусть наши родители не стареют!» — пожелала она.

Отметим, что родители Цымбалюк-Романовской в молодости работали инженерами, а потом устроились в Драматический театр под руководством зятя, где директором была их дочь Виталина. Отец — главным инженером, мама — начальником швейного цеха. Позже Армен Борисович уволил их, ссылаясь на недоверие.

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