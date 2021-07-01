«Потрясающе»: Лорак в белом банном халатике пикантно обнажила плечо

Певица не упускает возможности продемонстрировать свою аппетитную фигуру даже в повседневности.

42-летняя певица Ани Лорак взбудоражила многомиллионную армию поклонников новым клипом на песню «Раздетая», уже успевшую стать хитом. В мини-фильме красотка позирует в обстановке райского острова в бикини, демонстрируя свои аппетитные формы во всей красе. Да и в жизни знаменитость не упускает случая «напомнить» о выдающейся фигуре, выбирая для выходов в свет роскошные платья, очерчивающие ее стройную фигуру.

В повседневности тоже звезда нет-нет да и подразнит фанатов чем-нибудь пикантным. На сей раз красотка, позируя себе для селфи в белом банном халатике, спустила один рукав, обнажив хрупкое плечо на камеру. В микроблоге, куда опубликовала свои снимки Лорак, стало жарко в комментариях.

«Каролина ты лучшая! Мы все тебя очень любим!», «Шикарная», «Каролин скажите пожалуйста почему вы такая красивая?», «Селфи в белом халате! Нереальная», «Нам всегда так мало вас, всегда очень-очень скучаем», «В твоих глазах вселенная доброты и нежности», «Очень сексуально», «У вас такая фигура! Смотрю и глаз не оторвать!!!!», «Потрясающе», — пишут восторженно фанаты.

Сама Лорак при этом никак не отреагировала на возгласы – девушка практически никогда не отвечает на комментарии в отличие от, например, Ларисы Долиной.

Смотрите также