«Поднимает настроение»: в Сети обсуждают танец босой Орбакайте с Пугачевой

Мать и дочь как следует повеселились на вечеринке.

Уже прошло полмесяца со дня рождения Максима Галкина, но до сих пор в Сети продолжают вспоминать грандиозную вечеринку, которую именинник закатил по случаю своего 45-летия. На празднике присутствовал весь свет отечественного шоу-бизнеса, 72-летняя Алла Пугачева блистала с мужем на сцене и стала одной из звезд празднества.

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В разгар дискотеки, которая стала кульминацией вечера, Примадонна пустилась со старшей дочкой в пляс. Две звезды показали задорный дуэт, в котором Кристине Орбакайте даже пришлось разуться – было очень жарко и динамично. Подписчики оценили танцы мамы с дочерью:

«Молодцы, девочки! Браво!», «Девочки, какие вы красивые и счастливые», «Супер!», «Две принцессы», «Как классно! Пример для многих!», «Здорово поднимает настроение!», «Я думала, только мы разуваемся в ресторанах…оказывается нет.. и Кристина босиком», «Вы прекрасны обе», — пишут поклонники.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте стала героиней нового документального фильма. Звездная наследница рассказала о детстве, первой любви, начале карьеры и съемках в кино, а также о материнстве.

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