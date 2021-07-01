Естественная красота: Екатерина Стриженова показала, как выглядит без макияжа

Наверное, трудно оспорить тот факт, что Екатерина Стриженова в свои 53 года отлично выглядит. Ведущая стильно одевается и практически всегда появляется на публике «при параде» — с хорошим макияжем и аккуратной укладкой волос. Но на этот раз знаменитость решила показать себя еще до фэшн-преображения.

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В личном блоге Екатерина обнародовала видео, на котором предстает во время подготовки к фотосессии: на глазах нет туши для ресниц и теней для век, губы без помады. Однако на момент съемок над ней уже колдуют специалисты по макияжу.

Отметим, что в последнее время звезды все чаще стали поддерживать тренд на естественность, показывая свои натуральные лица. Ранее свою внешность без прикрас продемонстрировали: Вера Брежнева, Елизавета Боярская, Саша Савельева, Кристина Асмус.

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