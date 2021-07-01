«Я тебя зацепила»: подозреваемая в романе с мужем Бородиной экс-звезда «Дома-2» Лера Фрост рассказала о личном

Недавно экс-участница телепроекта «Дом-2» Лера Фрост, настоящее имя которой – Валерия Демченко – подтвердила совместный досуг с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым. Инстадиву, впрочем, давно подозревают в романе с мужчиной, обвиняя в разрушении семьи – Бородина на днях подала на развод. Но саму красотку это, кажется, нисколько не смущает – она интригует фанатов своими высказываниями в адрес жены Омарова, а также провоцирует хейтеров говорить о себе еще больше.

Накануне Фрост опубликовала пост из серии «знакомство». Девушка удовлетворила любопытство поклонников и рассказала о себе в духе «я вся такая внезапная».

«Сегодня я — железная леди, которая строгим взглядом посылает всех к черту, а завтра — наивная маленькая девочка, которая может попросту расплакаться», — пишет 27-летняя красотка.

Фрост отметила, что одинаково комфортно ощущает себя и в дорогом ресторане, и на даче у мангала, приходит в восторг от «Евгения Онегина» и одновременно от нецензурщины Шнура, совмещает спорт и «сто пятьсот порций роллов».

«Сумасшедшая на всю голову, говоришь? Ну да, согласна. Но именно такой, я тебя и зацепила», — заключила девушка.

Напомним, Фрост прославилась на передаче «Дом-2» в 2015 году. Она пришла строить любовь с Олегом Бухаровым. Но через время проект она покинула уже с другим мужчиной. А в 2017 году вновь вернулась на телестройку за отношениями.

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