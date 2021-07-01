«Левая длиннее правой»: Яну Рудковскую в купальнике захейтили за тонкие ноги

Продюсер Яна Рудковская сейчас наслаждается отдыхом в Сан-Тропе. Девушка прилетела в Европу на частном самолете и решила посетить в отпуске две страны — сначала Францию, а потом Италию. Остановившись на шикарной вилле, бизнес-леди поспешила похвастаться перед фолловерами в микроблоге обстановкой, а затем начала активно наполнять свой микроблог кадрами в купальнике.

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Накануне красотка позировала у бассейна в тотальном леопардовом луке для пляжа — монокини и накидке с хищным принтом.

Но многих фолловеров заинтересовала не роскошная обстановка вокруг, а бесконечно длинные ноги красотки. Им показалось, что Рудковская увлеклась фотошопом, и объяснили, почему:

«Это что за ноги? Не соответствуют верхней части. Это перебор», «Левая нога и ступня длиннее правой», «Почему у вас все время огромный размер стопы?», «Не надоело выпендриваться?», «Ох уж этот фотошоп», «Ходули», «Да, особенно ступни длинные», «А ноги-то тощие, палки, так что здесь красивого?», «Такое ощущение, что ваши ноги отдельно от вас живут», — написали люди.

А вот друзья и коллеги Рудковской поддержали девушку и усыпали ее комплиментами. Например, Ольга Бузова отметилась в комментариях: «Яна, твои ноги — это шедевр».

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