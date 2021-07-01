Как избавиться от морщин на лбу без уколов
Видео
Фенечки, панамы и маски: микротренды на лето 2021
Видео

По-летнему эротично: Алсу повторила образ Виктории Лопыревой с секси-шортиками и тугим топом

В жару звезды могут позволить себе немного больше, чем обычно.

По-летнему эротично: Алсу повторила образ Виктории Лопыревой с секси-шортиками и тугим топом
Алу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Александр Рогов на авторском проекте YouTubе Rogov live заговорил о шортах. Он настоятельно советовал носить в городе бермуды, которые сейчас очень актуальны. А вот мини-версии оставить для отпуска и пляжа: в повседневных луках они, по его мнению, смотрятся не очень адекватно. Однако стилист все-таки оговорился, что в сильную жару людям иногда приходится забывать о фэшн-правилах.

Виктория Лопырева, а вслед за ней и Алсу отметились как раз в таких маленьких шортиках на публике, облачившись на публике еще и в практически одинаковые белые облегающие топы. Создавалось впечатление, что певица фактически повторила образ модели.

Стоит все-таки заметить, что обе девушки в настоящий момент находятся в курортной зоне, поэтому вряд ли Александр Рогов стал бы осуждать их за излишний эротизм.

Cмотрите также

Тэги

Александр РоговАлсуВиктория Лопыревасексишорты