По-летнему эротично: Алсу повторила образ Виктории Лопыревой с секси-шортиками и тугим топом

В жару звезды могут позволить себе немного больше, чем обычно.

Александр Рогов на авторском проекте YouTubе Rogov live заговорил о шортах. Он настоятельно советовал носить в городе бермуды, которые сейчас очень актуальны. А вот мини-версии оставить для отпуска и пляжа: в повседневных луках они, по его мнению, смотрятся не очень адекватно. Однако стилист все-таки оговорился, что в сильную жару людям иногда приходится забывать о фэшн-правилах.

больше по теме Просто правильные полоски: Жасмин в платье с оптическими иллюзиями визуально сформировала талию Такие наряды ранее рекомендовал Александр Васильев.

Виктория Лопырева, а вслед за ней и Алсу отметились как раз в таких маленьких шортиках на публике, облачившись на публике еще и в практически одинаковые белые облегающие топы. Создавалось впечатление, что певица фактически повторила образ модели.

Стоит все-таки заметить, что обе девушки в настоящий момент находятся в курортной зоне, поэтому вряд ли Александр Рогов стал бы осуждать их за излишний эротизм.

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