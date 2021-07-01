Просто правильные полоски: Жасмин в платье с оптическими иллюзиями визуально сформировала талию

Певица Жасмин облачилась в силуэтное платье с мерцающим эффектом, выгодно показав фигуру и подчеркнув талию. О таких нарядах ранее рассказывал Александр Васильев.

Историк моды рекомендовал дамам с невыраженной талией и лишними объемами обратить внимание на одежду с вертикальной полоской. Она визуально вытягивает силуэт, делая фигуру изящнее и стройнее. А если в нужных местах добавить диагональные линии, то эффект усилится еще больше.

Если посмотреть на платье Жасмин, можно увидеть, как полоски соединяются в области талии V-образно, вырисовывая фигуру «песочные часы». Эти оптические иллюзии когда-то изобрела российская ученая София Беляева-Экземплярская и ее разработки были приняты модельерами на вооружение.

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