Стильный отпуск: Лопырева отправилась на прогулку в шортах остромодного цвета

Завершив все дела и встречи в Москве, модель и общественный деятель Виктория Лопырева вновь улетела в теплые края. сейчас «Мисс Россия-2003» отдыхает с сыном в турецком Бодруме и шлет оттуда поклонникам жаркие приветы в виде ярких фото и видео.

больше по теме Внимание на загар: Шубская в белых шортиках похвасталась длинными ногами Модель составила модный образ для жаркого лета.

На новом снимке, которым поделилась известная красавица, она предстала в белом топе и зеленых шортиках. Этот цвет в нынешнем сезоне – один из самых модных, и ему отдают предпочтение многие звезды. Например, телеведущая Ксения Бородина часто делает маникюр в этой палитре. А певица Алсу и вовсе наряжается в тотальный зеленый, который, по наблюдениям многих поклонников, ей очень к лицу.

Лопырева же отдала предпочтение оттенку сочной зелени – одному из самых летних вариантов среди яркого многообразия в палитре.

Смотрите также