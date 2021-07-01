Садовник с соской: младший сынок Плющенко и Рудковской вместе с папой навел порядок в саду

Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсению нет еще и годика, но кроха уже претендует на лавры настоящего блогера. Мама завела мальчику аккаунт в Instagram и теперь регулярно ведет его от лица Арсения, как это делает с микроблогом старшего сына, восьмилетнего Саши.

Меньше чем за месяц аудитория блога Арсения Плющенко выросла до 20 тысяч фолловеров. Чтобы их интерес к персоне сына не остыл, Рудковская регулярно постит кроху, публикуя фото и видео с его участием. На сей раз она показала, как малыш помогает папе наводить порядок в саду.

Юный садовник с соской во рту восседает с отцом на газонокосилке. Папа надежно придерживает сынишку, а второй рукой управляет транспортом. Маленький блогер послушно сидит, наблюдая за происходящим, и совсем не боится шума мотора.

«Арсений, такой славный Малыш, помощник Папы», «Так быстро подрос!», «папа рулит», «Помощник растет!», «С папой все надежно!!», «Молодцы родители приучают к порядку», — пишут в комментариях люди.

Кстати, уже известно, как малыша Арсения родители ласково называют дома. Если старшего сына Сашу они кличут Гном Гномычем, то младший у них — Директор. Из-за того, что очень серьезный и контролирующий.

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