Внимание на загар: Шубская в белых шортиках похвасталась длинными ногами

Младшая дочка актрисы Веры Глаголевой от бизнесмена Кирилла Шубского Анастасия уже шестой год счастлива в браке с легендой мирового хоккея Александром Овечкиным. У пары подрастает двое сыновей, старшему Сереже из которых вот-вот исполнится три годка, младшему Илье – один год. Семейство проживает за океаном, где строит спортивную карьеру хоккеист, но часто прилетает в Москву, где остались все их родные и близкие.

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Шубская часто делится в микроблоге с подписчиками своими фото и видео. Как растут малыши, где отдыхает семья, какие наряды модель примерила на тот или иной случай – по возможности, девушка старается быть с поклонниками открытой. На этот раз красотка показала свой повседневный образ, собираясь с мужем на прогулку.

Жена Овечкина запечатлела себя в черной футболке Balmain и белых принтованных шортах с необработанным краем – сейчас по-прежнему в моде свисающие нитки. Девушка много загорает в Майами поэтому светлые одежды подчеркнули ее загорелые длинные ноги.

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