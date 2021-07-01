«Я сильно расстроился»: восьмилетний сын Шепелева и Фриске решил пойти по маминым стопам

Сыну Жанны Фриске, Платону Шепелеву уже 8 лет. Мальчик, которого воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, на днях определился с профессией, которой решил посвятить все свое время. До недавнего времени у звездного наследника был весьма загруженный график, помимо школы, – теннис, фортепиано и гитара, русский язык, литература, спорт. Но Платон передумал и намерен пойти по стопам своей знаменитой мамы.

«Сын заявил, что все бросает и оставляет только гитару, потому что хочет быть рок-звездой. Признаюсь, сначала я сильно расстроился», — заявил Дмитрий Шепелев.

Телеведущий пожаловался об этом своим подписчикам в микроблоге. При этом, журналист посетовал, что общих хобби отныне у него с мальчиком не будет – игра ф теннис их очень сближала. Однако, мамины гены в наследнике все-таки оказались сильнее.

Напомним, Дмитрий Шепелев в этом году стал отцом во второй раз. Избранница телеведущего Екатерина Тулупова родила ему еще одного сына, которому дали имя Тихон. Помимо мальчиков, в семье молодых родителей растет еще дочь Екатерины от первого брака, 8-летняя Лада.

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