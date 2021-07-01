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Модница на прогулке: Валерия нарядилась в безразмерную куртку из денима и укороченные джинсы

Яркими акцентами в образе звезды стали желтая сумочка и мультяшная футболка.

Модница на прогулке: Валерия нарядилась в безразмерную куртку из денима и укороченные джинсы
Валерия. Фото: Global look press

Певица Валерия в свои 53 года выглядит очень молодо. Звезда пристально следит за своим весом, занимается спортом и тщательно выбирает гардероб, прибегая к помощи профессиональных стилистов. Благодаря этому, ей удается визуально сбросить десяток, а то и больше, лет. И даже новый статус бабушки, с которым знаменитость живет всего полгода, никак не отразился на ней.

Каждый модный комплект Валерии, который она выбирает независимо от повода, — это всегда стильно и актуально. Накануне звезда отправилась на прогулку в дениме, который, к слову, она довольно часто надевает. Безразмерная куртка и укороченные джинсы дополнили яркие акценты – желтая сумка на плече и мультяшная футболка.

Валерия
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Несколько несложных стильных приемов позволили Валерии снова нивелировать понятие возраста в этом аутфите. Это, к примеру, доминирование универсальной джинсы, открытые лодыжки, подчеркнувшие хрупкость фигуры звезды, а также белые кеды – атрибут молодежного стиля, давно перекочевавший во вневременную базу.

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