«Нас немного трясет!»: Джанабаева разоткровенничалась о сложностях в семье с Меладзе

В апреле в семье 42-летней певицы Альбины Джанабаевой и 56-летнего музыканта Валерия Меладзе произошло пополнение. У них родился третий общий ребенок, на сей раз дочка, которую назвали Агатой. Девочка появилась на свет 12 апреля, буквально через пару дней после дня рождения своей звездной мамы.

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С того момента жизнь знаменитостей кардинально изменилась. Сейчас звездная мама не расстается с малышкой и даже на интервью выезжает вместе с ней. Она полностью растворилась в Агате, но и муж тоже ей довольно ощутимо помогает – например, встает ночами к малышке, чтобы успокоить и покачать, разгружая молодую мамочку и давая время поспать. Казалось бы, для Джанабаевой это третье материнство, но ее с Меладзе семья все равно столкнулась с испытаниями.

«Признаться, нас немного трясет! Агата — центр внимания. Костя покинул дом, и это повод наших родительских переживаний. С Лукой все нормально, но ему так не кажется, он требует внимания мамы с папой, и мы обязаны ему дать то, на что он рассчитывает. Приходится всю нашу жизнь выстраивать по-новому», — призналась звезда порталу 7дней.ру.

Певица вспомнила, что с первым ребенком, сыном Костей, она была в декрете минимум времени, вернувшись на работу через несколько месяцев. Со средним уже погрузилась в материнство с головой и смогла себе позволить целый год не разлучаться с малышом.

Сейчас, к слову, старший ребенок, которому уже 16 лет, оканчивает школу за рубежом. Младшему Луке вот-вот исполнится семь. И, кстати, артистка предполагает, что трое детей – это не предел.

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