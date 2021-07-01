В косынке, комбинезоне и резиновых сапогах: Наташа Королева отправилась с сыном на рыбалку

Звезда не теряет времени и старается насладиться всеми радостями лета.

47-летняя певица Наташа Королева давно обосновалась в загородном поселке Крекшино, по соседству с Анастасией Заворотнюк и Владимиром Винокуром. Звезда всячески подчеркивает, что просто обожает свой огород, где не только выращивает овощи и зелень, но и часто устраивает посиделки на свежем воздухе.

Часто певица выбирается и на природу. Накануне вместе с сыном Архипом знаменитость отправилась на рыбалку. Она с удовольствием удила рыбу, параллельно позируя на камеру и хвастаясь уловом.

«Ловись рыбка большая и маленькая!!! Сегодня отличный клев!!!», — сообщила певица.

Для похода на рыбалку Наташа Королева выбрала футболку из яркого камуфляжа и белый комбинезон. На голове модницы красовалась голубая косынка, а на ногах — сиреневые резиновые сапоги.

По возвращении домой мама с сыном тут же наварили свежей ухи на костре и устроили настоящий пикник.

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