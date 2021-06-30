«Такую булочку испекли!»: Алсу в белой майке в облипочку и шортиках из денима восхитила фанатов

Певица Алсу на днях отметила свой день рождение, звезде исполнилось 38 лет. Но ни годы, ни рождение троих детей не отразились на красоте вокалистки и ее фигуре.

Алсу все так же соблазнительна, красива и стройна, как и в то время, когда она только начинала завоевывать популярность у публики.

В эти дни Алсу отправилась на отдых. Певица уже успела поделиться первыми снимками в Instagram, сделанными на фоне белой стены, по которой вьется цветущая лиана. Геотег Алсу не поставила, но при этом поприветствовала свою аудиторию на испанском языке. Скорее всего, она находится в Испании. Кто-то из фанатов даже узнал на фото Марбелью.

«Hola!» — написала Алсу, что означает «привет».

Для прогулки по жарким улочкам певица облачилась в белую майку, которая плотно облегает ее тело, и шортики из денима с необработанными краями. Выглядит Алсу невероятно красиво и притягательно, что и отметили ее поклонники.

«Вы — кумир моего детства, да и сейчас тоже! Стройняшечка, тоже хочу быть такой», «Бомба», «Какая классная», «Красотка!», «Шикарная», «Девушка, ваши родители случайно не кулинары – такую булочку испекли!» — делают Алсу комплименты поклонники.

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