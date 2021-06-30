Животик прикрыла пледом: беременная Арзамасова в черном боди засветила соблазнительную впадинку

Беременная Лиза Арзамасова поделилась весьма соблазнительными кадрами в сторис Instagram. Будущая мама запечатлелась на массажном столике в черном боди, прикрыв животик пледом.

Одежда с глубоким вырезом обнажила грудь Лизы Арзамасовой и продемонстрировала идеальную впадинку.

«Хочу поделиться с вами своими ощущениями. Хотя очень боюсь навредить своим восторженным восприятием мира, давая какие-то советы. У меня во время сна переклинило шею, и я побежала спасаться к специалисту Николаю», — поделилась Лиза Арзамасова.

Она уточнила, что предпочитает ходить на массаж к девушкам. Но Николай сумел сделать все идеально, так что почти избавил Лизу Арзамасову от предубеждений, которые у нее были.

Актриса, которая ждет первенца, признавалась, что беременность изменила ее мироощущение. Сейчас Лиза пребывает в состоянии перманентной радости, восторженно реагирует на все, что происходит вокруг нее.

И понимает, что окружающим это может показаться странным. Но так работают гормоны, которые делают беременную женщину очень счастливой, если она ждет желанного ребенка от любимого мужчины.

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