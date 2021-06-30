«Можно мне такую же фигуру?»: Клава Кока в плавках с высокой посадкой подразнила точеной талией

Певица Клава Кока в эти дни решила сделать паузу и упорхнула отдыхать в Турцию. Блондинка пообещала поклонникам, что в ближайшее время будет много ее снимков в купальниках. Первую порцию она уже выдала в Instagram, представ в бикини с плавками с высокой посадкой.

«Открываю для себя новую Турцию, такой я еще ее никогда не встречала! Горы, тишина, чистейшее море и мне реально фортануло с отелем!» — подписала кадры со своим участием Клава Кока.

Бикини подчеркнуло ее тонкую талию и красивую грудь. Клава Кока показала свои фото в полный рост и так, чтобы были видны детали ее фигуры.

Поклонники певицы пришли в восторг от серии снимков. Они признаются, что завидуют формам красавицы-блондинки.

«Можно мне такую же фигуру? Я что так много прошу», «О, мой бог», «Такой летний и солнечный вайб от тебя», «Мама, зачем так красиво», «Девочка с картинки», — обсуждали в Сети.

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