«Я своего дождалась»: Лиза Боярская воссоединилась с мужем после нескольких месяцев разлуки

Актриса Лиза Боярская поделилась радостной новостью со своей аудиторией в Instagram. Звезда разместила совместное фото с мужем Максимом Матвеевым, давая понять, что скучала по нему во время разлуки.

«Моряков, пилотов ждут из рейса. Ну не знаю, я своего дождалась со съемок. Пять месяцев, между прочим», — подписала селфи с Матвеевым Боярская.

Все это время актер был занят на съемках второго сезона сериала «Триггер», где он играет главную роль.

Примечательно, что в кадре звездные супруги предстали в домашней одежде, а у Лизы полностью отсутствует макияж, что, впрочем, делает ее еще более красивой и милой.

Поклонники Лизы Боярской и Максим Матвеева восхищаются самоотверженностью супругов и их умению ждать. Под постом актрисы о возвращении мужа отметились и звездные друзья пары.

«Красивые люди!» — отреагировала певица Наталья Подольская. «Чудесные вы», — оставила комментарий актриса Карина Разумовская.

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