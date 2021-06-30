«Странненько выглядит со стороны»: Лиза Арзамасова рассказала о своих беременных закидонах

Будущая мама высказалась о том, как ее изменило ожидание малыша.

Звезда театра и кино, 26-летняя Лиза Арзамасова, через совсем небольшой промежуток времени подарит своему мужу, 47-летнему фигуристу Илье Авербуху, сына.

Актриса признается, что беременность она переносит довольно легко, никаких своих планов ей особенно поменять не пришлось.

«На ритм и график жизни мое состояние никак не повлияло. Но в целом хочется замедлиться. Я так люблю это почти блаженное состояние, когда планов нет», — поделилась Лиза Арзамасова.

Будущая мама добавила, что во время беременности пребывает в состоянии перманентной радости.

«Я понимаю, что это странненько выглядит со стороны: все мне нравится, всему умиляюсь. Но это же лучше, чем слезы лить?» — продолжила Лиза Арзамасова.

А еще во время беременности актриса стала более сговорчивой и охотно соглашается на интервью, тогда как раньше отказывалась от них в девяноста случаях из ста.

«Разбушлатилась»: хотите? Да пожалуйста! Сама над собой смеюсь, потому что думаю, что потом смешно самой будет их читать и смотреть. Я же на каждое общение в этот период прихожу в совершенно разном гормональном состоянии, будто все время новый человек: то слишком заведенная, то, наоборот, заторможенная. Будто меню беременной женщины: мороженое с соленым огурцом», — цитирует Лизу Арзамасову Wday.ru.

Смотрите также: