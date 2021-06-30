«Я им варила пельмени»: бывшая домработница Пугачевой высказалась о конфликте Киркорова с экс-директором Лободы

Легендарная домработница Людмила Дороднова недавно вышла на пенсию, оставив работу у поп-короля Филиппа Киркорова. За плечами 80-летней женщины сотрудничество со звездами первой величины – Аллой Пугачевой, Тамарой Миансаровой, Клавдией Шульженко, Ларисой Мондрус.

Людмила Дороднова, или как ее звали звездные клиенты, Люся, стала героиней ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», во время которого, в частности, прокомментировала недавний конфликт Филиппа Киркорова с экс-директором певицы Светланы Лободы Нателлой Крапивиной. Женщина уверена, что их кто-то поссорил намеренно, поскольку Филипп был всегда в прекрасных отношениях с обеими дамами.

«Я знаю только, что Филипп с Лободой и Нателлой в хороших отношениях. Они приезжали, я им варила пельмени. Было очень хорошее общение. Значит, кому-то надо было подложить черную свинью», — поделилась Людмила Дороднова.

Напомним, конфликт между Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной разгорелся после Премии Муз-ТВ, когда продюсер резко высказалась о подопечном поп-короля Давиде Манукяне.

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