«Мир не без добрых людей»: Ксения Бородина скрывает имя человека, подарившего ей охапки пионовидных роз

Телеведущая показала новую порцию цветов, которыми уставила всю гостиную в своем особняке.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина накануне весело провела время в караоке-баре на вечеринке по случаю дня рождения ее подружки, стилиста Аиды Фаби.

Вернувшись домой, теледива обнаружила в гостиной огромное количество пионовидных роз нежнейших оттенков — розового, белого, малинового. Белыми коробками с цветами уставлена вся огромная комната в особняке Ксении Бородиной.

«Что за красота дома нереальная, — поделилась телеведущая в сторис Instagram. — У меня шок. Спасибо».

Кто исправно поставляет в ее дом столь роскошные цветы да еще в огромном количестве, Ксения Бородина не разглашает. На вопрос подписчиков о дарителе звезда ответила довольно уклончиво.

«Мир не без добрых людей», — написала она в сторис.

Напомним, пару недель назад Ксения Бородина уже хвасталась роскошными букетами. Только тогда это были красные розы.

Не исключено, что у телеведущей мог появиться таинственный поклонник, ведь ее разлад с мужем Курбаном Омаровым уже давно стал достоянием общественности. А на днях стало известно, что пара не просто поссорилась, но и решила развестись.

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