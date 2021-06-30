Сменить лодочки и снять ожерелье: Валерия в жемчужном платье-комбинации не угодила стилисту

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Ольга Смит осталась довольна образом певицы Валерии. Знаменитость поиграла с текстурами и тканью, нарядившись на семейное торжество в шелковое жемчужное платье-комбинацию и более сдержанный удлиненный жакет молочного оттенка. Но вот аксессуары — туфли-лодочки на шпильке и ожерелье стилист посоветовала заменить. Сюда бы подошла более грубая обувь, тогда бы и цепочку можно было бы оставить.

Многие поклонники Валерии не могут поверить, что у знаменитости есть внучка. Наследница появилась в семье младшего сына певицы — Арсения Шульгина и его жены Лианы. Малышку Селин артистка просто обожает, когда возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина наведывается в гости к молодым, она не спускает кроху с рук, нянчит ее и укачивает.

«Образ отличный — платье с пиджаком очень современные, подобраны идеально. Сам лук получился нежным и женственным, но вот с аксессуарами напортачили. Если берем такую цепь родом из 90-х, то в образе нет больше для нее поддерживающих акцентов. Здесь два выхода: менять цепь или дополнить акцентами, например, агрессивными солнцезащитными очками или более грубой обувью», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Смит — стилист, основатель онлайн-школы Polistyle. Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже семь лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

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