«Все произошло естественно»: беременная Лиза Арзамасова разоткровенничалась о начале романа с Ильей Авербухом

Актриса рассказала, были ли у нее отношения одиннадцать лет назад, во время ее участия в ледовом шоу.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом. Пара сейчас находится в счастливом ожидании появления на свет их первого совместного ребенка.

Разница в возрасте супругов — двадцать один год. Лизе сейчас 26 лет, а Илье Изяславовичу — 47. Узнали они о существовании друг друга в 2010 году, когда Арзамасова стала участницей проекта «Лед и пламень», в котором звезды шоу-бизнеса выступали в паре с фигуристами.

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«Мы познакомились там, да, с Ильей и со всей его командой чудесной», — подтвердила Лиза Арзамасова во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» с Вячеславом Манучаровым.

«Ну, вы же тогда просто дружили? Ничего же не было? Какой-то романтической истории, насколько я помню», — поспешил уточнить Вячеслав Манучаров.

«Отношений все эти десять лет не было, конечно, — ответила актриса. — Все произошло естественно, органично, легко. В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия — совпадения двух людей в порывах, интересах к литературе музыке, живописи…»

Лиза Арзамасова призналась, что воспринимает встречу с будущим мужем как подарок судьбы. Сама она ничего специально не делала для того, чтобы заполучить себе завидного жениха.

«Единственная амбиция, которая была во мне, — быть счастливым человеком. А каким путями это произойдет, я себе не расписывала. Я не знала, когда это произойдет и произойдет ли. Я не зомбирована сказками о том, что принцесса счастлива рядом с принцем. Это подарок судьбы, что люди нашли друг друга. Если бы снимали об этом кино, мы бы с тобой как зрители сказали: «Такого не бывает». По-разному случается в жизни. Зачем удивляться. Надо радоваться», — сказала Лиза Арзамасова.

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