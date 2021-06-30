В стиле Пьеро: 37-летняя Савельева в ниспадающем кипенно-белом платье невесты сделала акцент на талии

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Смит осталась под впечатлением от вечернего аутфита экс-солистки группы «Фабрика». 37-летняя Саша Савельева позировала в ниспадающем кипенно-белом платье невесты с рукавами в стиле Пьеро. Изюминкой лука и его динамичной составляющей стал кожаный поясок, которым певица умело подчеркнула стройную талию. Однако выбранная артисткой обувь — белые ботильоны на шпильке — стилисту не понравились. К этому образу больше бы подошли элегантные лодочки на каблучке.

Напомним, что Саша Савельева счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. У пары есть общий сын Леон. Не так давно старшая дочь мужа поп-дивы вышла замуж. Со своей падчерицей Анастасией певица не только близко общается, они подруги.

«Образ в целом неплохой, но его можно было доработать с помощью обуви, тогда бы лук заиграл новыми красками и мог бы претендовать на стилистику 10 баллов», — отметила Ольга Смит.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Смит — стилист, основатель онлайн школы Polistyle. Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже семь лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

Смотрите также: