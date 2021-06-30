От Михримах султан не осталось и следа: Пелин Карахан в стильных джинсах клеш навела порядок в особняке

Пелин Карахан вместе с мужем Бедри Гюнтаем и сыновьями Джаном Эюпом и Али Демиром поселилась за городом в трехэтажном особняке. В дома знаменитости есть все необходимое: просторная гостиная, где актриса из турецкого сериала «Великолепный век» сама наводит порядок, спальня, комната мальчишек, игровая и, конечно же, мастерская для Пелин — тут звезда занимается живописью.

Даже во время уборки в особняке, Пелин Карахан «подловили» в момент, когда она пылесосила ковер в гостиной, партнерша Бурака Озчивита выглядела так, словно собралась на светское мероприятие. То, что это все-таки домашний лук актрисы, выдавали лишь мягкие тапочки. Знаменитость примерила свободную блузу с рукавами «летучая мышь» и ультрамодные джинсы клеш. Все — от эффектного макияжа до небрежной прически — говорило о том, что даже дома Пелин нравится выглядеть красиво и ухоженно.

«Как-то неожиданно видеть Пелин с пылесосом — совсем не по-звездному», «И все равно лучше всех!», «Ну да! Михримах с пылесосом мы не видели», «Вау! Какая стильная», «Михримах взялась за пылесос? Это что-то новенькое», — шутили фолловеры.

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