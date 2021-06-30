«Красивенький?»: Ольга Орлова приехала на «Поляну» нового «Дома-2» в джинсах-скинни и жакете из голубого льна

Телеведущая и экс-солистка группы «Блестящие» в восторге от своего выбора.

Ольга Орлова накануне весело провела время в караоке-баре на вечеринке по случаю дня рождения подруги, стилиста Аиды Фаби. В клубе звезда вспомнила свое вокальное в качестве солистки группы «Блестящие» и с удовольствием сольно исполнила несколько хитов.

А уже на утро, как ни в чем ни бывало, Ольга Орлова приехала на работу – на съемки очередных программ нового «Дома-2». Для того, чтобы предстать в кадре, ведущая реалити-шоу выбрала монохромный образ, разбавив его белым цветом. Ольга облачилась в джинсы-скинни и жакет из голубого льна, который надела поверх белоснежной футболки.

«Вот, уже на работке, — поделилась Ольга Орлова кадрами с «Поляны». — Хотела похвастаться вам своим пиджачком новым. Очень классный. Мне кажется, голубой лен просто создан для солнечной погоды».

Потом, правда, теледива исправила ошибку. Ведь пиджак – это предмет мужского гардероба. Та же самая вещь в женском называется – жакет. Во втором видео Ольга Орлова уже правильно называет наряд.

«Я обожаю у льняных жакетов засучивать рукава. Это прям мое любимое. Красивенький?» — спросила телеведущая у поклонников.

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