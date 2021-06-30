За столиком в ресторане: Асмус в белоснежном платье-жакете и ультрамодных мюлях сделала ставку на тонкие щиколотки

Кристина Асмус после развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым вступать в новые отношения не спешит. Актриса играет в театре, снимается в кино и телевизионных проектах, воспитывает дочку Анастасию и о романах пока не думает. А вот юморист, поговаривают, уже не одинок. По слухам, экс-возлюбленный Кристины Асмус тайно встречается с одной известной актрисой. Но свою личную жизнь комик никак не комментирует. С бывшей женой Гарик поддерживает теплые дружеские отношения.

Кристина тщательно следит за своими имиджем. Так, в одном из ресторанов актриса появилась в трендовом белоснежном платье-жакете и ультрамодных мюлях. Однако эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Смит не оставила без внимания то, что Асмус забыла про аксессуары и украшения. Это, как считает стилист, большой минус в образе знаменитости. Но это поправимо. Несмотря на отсутствие драгоценностей, актриса умело показала фигуру, сделав ставку на тонкие щиколотки.

«Все актуально и вроде использованы тренды, но вот стильной игры не получилось. Нет ни работы с аксессуарами, ни с акцентами», — экспертно резюмировала Ольга Смит.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Смит — стилист, основатель онлайн школы Polistyle.

Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже 7 лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

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