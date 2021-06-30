Словно в кимоно: Нюша в кипенно-белом платье на японский манер сделала ножки еще длиннее

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Смит по достоинству оценила один из вечерних аутфитов певицы Нюши. В мраморном вестибюле поп-дива позировала в кипенно-белом платье в японском стиле, которое чем-то напоминало кимоно.

Этот наряд понравился стилисту: и длина, и посадка, и свободно-ниспадающие рукава — все на месте. Тем более, что артистке удалось визуально сделать ножки еще длиннее, а это неоспоримый плюс. Но и без ошибок в этом луке не обошлось. Что не так? Аксессуарная часть — она явно проигрывает аутфиту. Туфельки нежно-розового цвета с блестящим напылением и крошечную сумочку стоит заменить, так считает эксперт в сфере моды. Их стилистика также должны быть японской.

«Вот когда стиль наряда идет в разрез с аксессуарами. Мотив данного наряда — это что-то японское, так тогда и аксессуары можно было подобрать в этом тандеме и образ бы сложился идеально», — уверена стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Смит — стилист, основатель онлайн школы Polistyle. Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже семь лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

Смотрите также: