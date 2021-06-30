«Удалось попасть в три страны»: Максим Галкин поделился кадрами из поездки в Европу

Юморист на несколько дней покинул Москву ради частного мероприятия. Он успел побывать в Италии и других странах.

Максим Галкин счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Он это вновь доказал, когда закатил вечеринку в честь своего 45-летия. Артист организовал праздник, на котором была и Примадонна. Она тепло его поздравила и даже поцеловала на публике. Сам юморист в своей речи заявил, что его жена всегда была права — такой вывод он сделал за годы совместной жизни. Обычно летом супруги вместе с детьми Лизой и Гарри ездят на море, но уже второй год они предпочитают оставаться дома.

Однако 30 июня Галкин сообщил, что несколько дней провел в Европе. Он признался, что поездка была по работе, поэтому Аллы Борисовны и детей с ним не было. На кадрах артист то гулял среди пальм, то любовался картина в музее, то катался на лодке в море. Он также повстречал разодетых музыкантов.

«Немножко пропал из ленты, но я здесь с вами. Это я хожу по музею. Я не совсем здесь, я отъехал в Европу по работе, выступал на частном мероприятии. Ну и за одно всегда пользуюсь возможность посетить какой-нибудь музей. За эти несколько дней мне удалось попасть сразу в три страны. Это я на Адриатике», — рассказывал Максим. «В этом коротком видео атмосфера поездки, забежал в парочку музеев, искупался и примкнул к уличным музыкантам», — добавил он.

Поклонники были рады тому, что артист смог сменить обстановку. Многие заметили, что он даже загорел. «Максим, прекрасно выглядишь», «Как же вам везет», «Скучаем по Гари и Лизочке», «Музей потрясающий, атмосфера супер!», «Счастливчик! Три страны посетил и музей!», «Какая красота. Европа — это волшебно», — прокомментировали пост подписчики.

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