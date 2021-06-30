Макеева поедет в Любляну, где живет экс-жена и трое детей ее нового мужа

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились прошлым летом на даче у звезды. С тех пор не расставались. Бизнесмен приехал из Любляны, где у него остались жена Светлана и четверо детей. Перед свадьбой, которая состоялась в конце мая, 37-летний мужчина забрал своего старшего сына в Москву.

Трое младших и их мама остались жить в Словении. Недавно Светлана заявляла, что приглашает Романа домой, но только в том случае, если он приедет без своей нынешней жены. Теперь же стало известно, что Анастасия сама поедет в Любляну. Правда, связано это с гастролями. Об этом звезда театра объявила в своем Instagram.

«Август, Любляна, «Лолита». Если не будет карантина», — написала Макеева.

Напомним, ранее Светлана Малькова заявляла, что требует от Романа алименты по 230 евро на каждого ребенка. Однако бизнесмен не согласен с такой суммой.

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