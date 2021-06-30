Потратился: Тимати подарил семилетней дочке кольцо с желтым бриллиантом

Тимати в прошлом году снова стал завидным холостяком. Он расстался с Анастасией Решетовой после длительных отношений. Проблемы в их паре стали появляться, вскоре после рождения сына Ратмира. Теперь они уже не живут вместе. Девушка пытается обо всем договариваться с экс-бойфрендом, но уже месяц они не могут решить, с кем проведет отпуск ребенок. А вот у еще одной экс-избранницы рэпера Алены Шишковой таких проблем нет.

Девушка давно доверяет дочку Алису не только Тимати, но и его маме Симоне Юнусовой. Каждый год она позволяет наследнице проводить время с отцом то в США, то на Мальдивах. А теперь артист решил пойти на уступки и подарил дочке дорогостоящий подарок, который она выпрашивала. Малышка получила кольцо с ярко-желтым бриллиантом и сияющей огранкой. Украшение бренда Jacob & Co стоит не малых денег. Самое простое кольцо можно приобрести за 250 тысяч рублей, а вот подобные украшения с бриллиантами уже стоят не менее миллиона рублей.

«Какой мужчина может отказать своей женщине, особенно, если это дочь!» — отметила Симона.

«Вопрос про кольцо стоял ребром все эти дни, и вот утренняя посылка от Дяди Джейкоба прилетела в Москву», — похвастался рэпер.

Поклонники были поражены тому, какие подарки делает Тимати ребенку. «Тимур Ильдарович, где же жениха будете для такой невесты искать?», «Вот это папа, мечта просто», «Алиса знает, как тонко намекнуть папе на подарок», «Но ведь палец для тех, кто замуж (женится) выходит! Тим, ты свою дочь в раннем возрасте выдаешь замуж?», «Принцесса», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Алисы уже коллекция колец. В прошлом году папа тоже ее порадовал украшением с камнем в виде сердца.

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