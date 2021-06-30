«Отец не согласен»: экс-жена мужа Макеевой рассказала о сумме алиментов

Актриса Анастасия Макеева познакомилась с Романом Мальковым в прошлом году. Бизнесмен приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей. В конце мая влюбленные сыграли свадьбу, а ранее старший сын Романа, 16-летний Андрей, переехал жить в Москву. Троим младшим детям 37-летний мужчина будет платить алименты. Только, по словам его бывшей жены, с суммой он не согласен. Об этом Светлана Малькова написала в своем Instagram.

«Решение по алиментам отменили, потому что вторая сторона, «любящий» отец не согласен с суммой в 230 евро на ребенка, бизнесмену показалась заоблачной, вот 80 евро готов. Более того, с меня потребовали алименты на Андрея. Дело перенесли на конец июля», — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана принимала участие в съемках ток-шоу, где встретилась с Анастасией и бывшим мужем. За кулисами их общение переросло в драку.

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