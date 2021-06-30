В розовом платьице: на именинах сына Киркорова отметилась 7-летняя миллионерша-блогер

29 июня Мартин Киркоров отметил свое 9-летие. По случаю именин сына Филипп Киркоров собрал в своем дом знаменитых гостей. На торжестве засветились: Иосиф Пригожин, Валерия, Жасмин, Дава. Также праздник посетили именитые дети, включая дочь Кристины Орбакайте 9-летнюю Клаву Земцову и 7-летнюю миллионершу Настю Радзинскую.

больше по теме Сама женственность: Вовк предстала на шоу Малахова в платье с прозрачным низом и бантом Похожим нарядом ранее восхищался Александр Васильев.

больше по теме Сама женственность: Вовк предстала на шоу Малахова в платье с прозрачным низом и бантом Похожим нарядом ранее восхищался Александр Васильев.

Малышка, согласно данным Forbes, входит в тройку самых успешных блогеров YouTube, получая на своих незамысловатых видео около 18 млн долларов в год. Свое состояние юная бизнес-вумен сколотила, живя в Краснодаре, теперь, благодаря ее стараниям, она сама, а также ее родители, перебрались в Майами. Здесь звездочка часто видится с Клавой Земцовой, которая тоже живет в США.

На праздник Мартина Киркорова Настя пришла в розовом шелковом платье с пышной юбочкой, украшенной воланом. В пандан к нему она подобрала босоножки.

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