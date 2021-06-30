Приму не узнать: Волочкова выбрала для прогулки на яхте деликатный комплект с легкой рубашкой-марлевкой

Анастасия Волочкова отлично провела время в Мытищах, катаясь на яхте и купаясь в местных водоемах. Балерина призналась, что прекрасно понимает, что это не Мальдивы, но все равно осталась довольна отдыхом.

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На паруснике звезда предстала в летнем расслабленном образе, примерив нежную рубашку с капюшоном и мини-шорты. Лук звезды специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист-имиджмейкер Юлия Люгай.

«Удивительно, не сразу узнаю нашу приму-балерину, уж очень обычным кажется этот лук для нее, ведь Анастасия Волочкова предпочитает эпатировать публику даже повседневными нарядами.

А тут, напротив, она оделась уместно для летней прогулки на яхте. На ней незамысловатый лук из легкой, свободной, хлопковой рубашки-марлевки, которая в самый раз для жары у воды, полуприлегающих шортов и яркого неонового купальника.

Такая рубашка помимо того, что защищает от солнца, еще и деликатно прикрывает широкие плечи Анастасии. Яркий неоновый купальник разбавляет незамысловатый лук и, безусловно, привлекает внимание к эффектным формам Насти. Шорты я бы заменила на Анастасии на белоснежно-белые или, наоборот, на контрастные, тогда аутфит выглядел бы выигрышнее, либо предложила бы заправить переднюю часть рубашки в шорты, тем самым подчеркнув высокую стройную талию.

Конечно же, странным в этом луке может показаться гигантский перстень на среднем пальце, которому не изменяет прима-балерина и не снимает даже на пляже, но Волочковой можно, это в ее стиле», — высказалась фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила школу творческих профессий Talentsy по курсу «стилист-имиджмейкер», прошла обучение в школе Карины Нигай «Я fashion-блогер», в Stylehunter School — курс Fashion styling Лины Дембиковой.

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