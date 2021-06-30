Выше всех: внучка Пугачевой в джинсах-варенках повеселилась с детьми Киркорова на тусовке

Филипп Бедросович устроил в честь 9-летия сына вечеринку в особняке.

29 июня Мартину Киркорову исполнилось 9 лет. На празднике в честь именин ребенка, организованном в особняке Филиппа Киркорова, отметились многочисленные звезды, включая Валерию, Иосифа Пригожина, Жасмин, Даву, Татьяну Навку. Не обошлось и без знаменитых детей.

На масштабную тусовку пришли внучка Аллы Пугачевой 9-летняя Клава Земцова и 7-летняя миллионерша-блогер Настя Радзинская. Дочь Кристины Орбакайте, в отличие от своих приятельниц, не стала наряжаться в пышные торжественные платья, а примерила лук в стиле кэжуал. Девочка облачилась в трендовые джинсы-варенки, белый топ и розовую кофточку.

На фото, которое обнародовала в своем блоге Настя, Клава отличается от других детей высоким ростом и лаконичностью образа.

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