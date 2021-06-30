Завидуем молча: 43-летняя Орлова утерла нос 20-летним, показав фигуру в мини-бикини

Ольга Орлова в свои 43 года обладает фигурой, которой могут позавидовать и 20-летние. Однако ведущая не раз жаловалась в личном блоге, что ее внешность постоянно подвергается критике со стороны подписчиков в Instagram.

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«Почему-то некоторые люди решили, что если ты певица, блогер, актриса, то ты не человек. Нельзя толстую ляжку, нельзя без прически. Но, самое важное, никаких обид на «важные замечания». Это ж их мнение!» — написала как-то звезда в личном блоге.

Она призналась подписчикам, что комментарии ранят ее, ведь она такой же человек, как и все. Тем не менее, Ольга не боится лишний раз показать свою фигуру публике, выкладывая снимки в Сеть в купальнике. На последнем из них теледива демонстрирует безупречные формы в мини-бикини оттенка фуксии.

«Сейчас начнется — а чего с ногами, руками и головой», — тут же отреагировала на пост одна из почитательниц Орловой. Тем не менее, снимок вызвал больше позитивную реакцию, ведь найти недостатки в фигуре звезды на самом деле сложно.

«Оля, ну что с талией? Ну кто с такой тонкой талией ходит?», «Олечка — статуэточка!», «Вау! Фигурка — просто огонь! Ольга, вы потрясающая женщина!» — восхитились почитатели.

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