Лопырева вслед за Стоцкой появилась на публике в остромодных тапках этого лета

Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live рассказал о тренде на резиновые шлепки, которые раньше носили исключительно на пляж. Теперь примерять их в городе больше не считается дурным тоном, правда, делать это нужно правильно.

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Стилист рекомендовал носить трендовые тапки в сочетании с чем-то в стиле кэжуал. Сам он соединил их с жилетом с двубортным воротником, который по сути являлся безрукавым пиджаком из офисного стиля.

Модное течение уже поддержала Анастасия Стоцкая, которая засветилась на променаде по Москве в сланцах. При этом весь остальной комплект одежды оказался обычным городским. Артистка нарядилась в классические бермуды, лонгслив и рубаху в тон, выбрав в качестве аксессуара женственную стеганую сумочку и бейсболку.

Вслед за певицей в трендовом луке предстала на публике Виктория Лопырева, которая тоже включила в свой гардероб сочетание сланцы-женственная сумочка. Традиционно подобные аксессуары дамы носят на работу или на светские мероприятия.

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