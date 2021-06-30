Как избавиться от морщин на лбу без уколов
Видео
Фенечки, панамы и маски: микротренды на лето 2021
Видео

Лопырева вслед за Стоцкой появилась на публике в остромодных тапках этого лета

Модель примерила их с городской сумочкой после советов Рогова.

Лопырева вслед за Стоцкой появилась на публике в остромодных тапках этого лета
Виктория Лопырева. Фото: Global look press

Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live рассказал о тренде на резиновые шлепки, которые раньше носили исключительно на пляж. Теперь примерять их в городе больше не считается дурным тоном, правда, делать это нужно правильно.

Стилист рекомендовал носить трендовые тапки в сочетании с чем-то в стиле кэжуал. Сам он соединил их с жилетом с двубортным воротником, который по сути являлся безрукавым пиджаком из офисного стиля.

Стоцкая вслед за Водонаевой предстала на людях в остромодных тапках и носках
Стоцкая вслед за Водонаевой предстала на людях в остромодных тапках и носках. Фото: instagram.com/100tskaya/

Модное течение уже поддержала Анастасия Стоцкая, которая засветилась на променаде по Москве в сланцах. При этом весь остальной комплект одежды оказался обычным городским. Артистка нарядилась в классические бермуды, лонгслив и рубаху в тон, выбрав в качестве аксессуара женственную стеганую сумочку и бейсболку.

Вслед за певицей в трендовом луке предстала на публике Виктория Лопырева, которая тоже включила в свой гардероб сочетание сланцы-женственная сумочка. Традиционно подобные аксессуары дамы носят на работу или на светские мероприятия.

Cмотрите также

Тэги

Александр РоговАнастасия СтоцкаяВиктория Лопырева