Разворошили архивы: родственники Пугачевой показали редкие фото ее родного брата

10 месяцев назад Алла Пугачева в очередной раз стала бабушкой. Внучку Аллу Примадонне подарил ее племянник Влад, сын ее покойного брата Евгения. Недавно родственники звезды стали вести от имени девочки страничку в Instagram, впервые показав ее публике.

Накануне они также представили поклонникам снимки родного брата Аллы Борисовны в пору его молодости. На архивных черно-белых кадрах можно увидеть подтянутого военного во время прохождения службы.

«А это мой дедушка-полковник запаса Евгений Борисович Пугачев. Мне кажется, они очень похожи с моим папой Владом», — подписали от лица маленькой Аллы фотографии близкие народной артистки.

Известно, что мужчина дослужила до звания полковника войск спецназначения. Умер в 60 лет после операции на сердце в Бакулевском центре. Алла Борисовна до конца была рядом с ним, поддерживая брата.

Cмотрите также