«Бесценные моменты»: Подольская в модном платье отметилась с тещей Преснякова на пляже

Наталья Подольская не скрывает, что тщательно следит за собой. Не так давно она отметила свое 39-летие. Примечательно, что только в прошлом году девушка стала мамой во второй раз. Она родила сына Ивана. Также у нее с мужем Владимиром Пресняковым подрастает шестилетний сын Артемий. Несколько месяцев артистка возвращала себя в форму. Не прошло и полугода, как она похвасталась стройной фигурой.

Последние недели были для Натальи непростыми. Она ездила на родину в Беларусь и приняла участие в фестивале «Жара». Певица тщательно готовилась к выступлениям, подбирая женственные образы. А на днях артистка устроила себе отпуск и улетела отдыхать в Турцию без мужа. Девушка с самого утра стала вместе с детьми наслаждаться солнечной погодой, а вечером собралась на прогулку. В соцсети артистка поделилась семейным кадром.

Подольская в мини-платье с рукавами-фонариками цвета сочной травы, а также туфлях на шпильке позировала не только с подросшими сыновьями, но и своей мамой Ниной Антоновной. Женщина тоже принарядилась в платье в горох. Артистка, к слову, выбрала модный наряд, который все чаще можно увидеть на таких звездах, как Полина Гагарина, Кети Топурия и Ксения Собчак.

«Мои бесценные моменты», — заявила звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что теща Преснякова хорошо выглядит и похожа с дочкой. «Какая мама милая, приятная женщина!», «Как можно на пляж ходить на каблуках», «Вы все очень красивые», «Как хорошо, что и маму с собой берете», — прокомментировали пост подписчики.

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