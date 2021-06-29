«Маленькая морячка»: Саша Артемова нарядила дочку в матросский костюмчик для летней прогулки

Бывшие участники «Дома-2» Саша Артемова и Женя Кузин не смогли сохранить семью, но при этом договорились по поводу воспитания дочери. Наследнице Саши и Жени, имени которой пара пока не разглашает, в сентябре исполнится два года. Женя довольно часто общается с маленькой дочерью и позволяет ей явно больше, чем разрешила бы мама.

В микроблоге Женя Кузин поделился видео, на котором запечатлел, как кроха с удовольствием бегает по лужам босиком. Сверху к тому же поливает дождик.

«Дочь, дождь», — подписал кадр Женя Кузин.

Он снял дочку со спины, поскольку лица девочки родители договорились не показывать. Малышка бежит, а папа явно наслаждается моментом.

«Ну, моя. Ну, прелесть, а», — восторгается отец за кадром.

Стоит отметить, что Саша Артемова нарядила малышку в модный костюмчик в морском стиле. Белая кофточка с воротничком в полоску, который у моряков называется гюйсом.

«Босоногий ангелочек после дождя», «Прелестная девочка, походка похожа на Женю», «Маленькая морячка», — восторгались малышкой в Сети.

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