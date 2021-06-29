«Куда ползешь»: Наталья Подольская показала, как играет с младшим сыном на шикарной вилле в Кемере

Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Темой и Ванечкой накануне отправились на отдых в Турцию. Компанию звездной семье составила мама вокалистки. Как рассказала Наталья Подольская в микроблоге, в Кемере они отдыхают впервые. Коронавируса не боятся, поскольку у всех есть антитела.

«Наша семья вся переболела в феврале, у нас у всех антитела. У мамули прививка и тоже антитела. Поэтому мы приняли решение, что не будем сидеть дома, а будем путешествовать», — рассказала Наталья Подольская.

Звезда показала просторную виллу на территории отеля, где с комфортом разместилась ее семья. В доме несколько спален, так что Владимиру Преснякову будет куда сбежать, если вдруг младший сын начнет капризничать среди ночи.

Наталья Подольская на отдыхе находится в постоянном диалоге с сыновьями. В сторис Instagram она показала, как играет с маленьким Ванечкой. Территория для безопасности малыша огорожена подушками, и малыш пытается из нее улизнуть

«Куда ползешь, куда ползешь?» — приговаривает звездная мамочка.

На другом видео Наталья показала, как Ваня «поет».

«Самая чудесная песня на свете», — млеет от нежности к сыну Подольская.

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